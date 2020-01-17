أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 17/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || "العفو الدولية" تكشف شهادات مروعة عن قمع مظاهرات إيران

كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، عن شهادات مروعة عن قمع النظام الإيراني للمتظاهرين الذين عادوا إلى الشوارع مجددا احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية، داعية المجتمع الدولي لمحاسبته والتحقيق في جرائمه. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصومال: مقتل 19 في هجوم للشباب المتطرفة

قتل 19 شخصاً على الأقل في اشتباكات بجنوب الصومال بين جماعة الشباب الإرهابية، وجماعات مسلحة محلية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || "هوك": إيران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل

قال المبعوث الأمريك الخاص بإيران، براين هوك، إن إيران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل، لافتا إلى أنه لا فرق بين الذراع السياسي أو العسكري لحزب الله اللبناني.

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