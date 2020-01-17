كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: انفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الجمعة، بانفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك وسط بغداد.
وقالت المصادر، إن "عبوتين صوتيتين انفجرتا بالقرب من جسر السنك وسط العاصمة بغداد".
وأضافت أنه "لغاية الآن لم ترد معلومات عن أية إصابات".
ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق ، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم
استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين،
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد
وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.