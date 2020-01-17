كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: انفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الجمعة، بانفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك وسط بغداد.

وقالت المصادر، إن "عبوتين صوتيتين انفجرتا بالقرب من جسر السنك وسط العاصمة بغداد".

وأضافت أنه "لغاية الآن لم ترد معلومات عن أية إصابات".

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