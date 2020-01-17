كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: مقتل 19 في هجوم للشباب المتطرفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 19 شخصاً على الأقل في اشتباكات بجنوب الصومال بين جماعة الشباب الإرهابية، وجماعات مسلحة محلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية، إسماعيل مختار عمر: "بين القتلى 15 من الشباب، و3 جنود، ومقاتل بإحدى الميليشيات".

وأضاف عمر أن 26 على الأقل من متمردي الشباب أصيبوا عندما هاجم الإرهابيون قرية حاجي علي في جنوب الصومال، صباح الجمعة.

وقال المتحدث إن "الميليشيات المحلية ردت على القتال فيما انضم بعض الجنوب إلى المعركة أيضاً". Advertisements

وأعلنت جماعة الشباب عبر محطة الأندلس الإذاعية الموالية لها "السيطرة على القرية، وقتل العشرات من أعضاء الميليشيات".

ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية التحقق بشكل مستقل من مزاعم الجانبين.