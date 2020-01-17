كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبائل برقة الليبية تطالب بغلق الموانئ والحقول النفطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت قبائل برقة الليبية، اليوم الجمعة، بغلق الموانئ والحقول النفطية، وإيقاف تصدير النفط، احتجاجاً على استخدام حكومة الوفاق الوطني عوائد النفط لجلب مرتزقة سوريين وأتراك، ومنع الأغذية عن برقة.

واعتصمت مجموعة من أهالي وأعيان منطقة الهلال النفطي في مينائي الزويتينة، والبريقة "تنديداً واستنكاراً لاستخدام عوائد النفط والغاز من قبل المؤسسة والوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركز لدعم المليشيات، والمرتزقة السوريين، والأتراك في طرابلس برعاية حكومة الوفاق الوطني"، حسب ما ذكرت وكالة "نوفا" للأنباء الإيطالية.

ونصب المعتصمون خياماً في زويتينة والبريقة شرق وغرب أجدابيا، أين تقع أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا للكمالبة "بوقف تصدر النفط والغاز من ليبيا والتوزيع العادل للموارد على إقليمي برقة وفزان، وعدم قطع الكهرباء على مناطق ومدن الإقليم شرق ليبيا دون غيرها من مدن ليبيا".