نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 20) أخاء الناصرة (1-0) هبوعيل رمات هشارون أبناء اللد (2-0) هبوعيل أم الفحم الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 16) شمشون كفر قاسم (2-0) نادي كرة قدم حولون الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 16) النادي الرياضي الطيرة (1-1) هبوعيل هرتسليا النادي الرياضي دبورية (0-2) هبوعيل إكسال مكابي طمرة (1-2) هبوعيل باقة الغربية هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (4-1) هبوعيل كفر كنا الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 18) أبناء يافا (3-0) شمشون أبناء الطيبة هبوعيل قلنسوة (1-1) عيروني بيت دغان عوتسماة حولون (3-2) هبوعيل كفر برا هبوعيل هود هشارون (1-1) هبوعيل كفر قاسم شباب الطيبة (5-1) هبوعيل كريات أونو الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 18) شباب رهط (2-2) بيتار معليه أدوميم عيروني كسيفة (1-0) هبوعيل اللد الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 18) بيتار نهريا (0-1) أبناء بئر المكسور Advertisements مكابي معلوت ترشيحا (0-1) شباب كفر كنا أبناء كابول (0-2) هبوعيل البعينة أبناء نحف (4-0) النهضة الناصرة أبناء الجولان والجليل (1-1) أخاء عكا شباب سخنين (1-2) اتحاد أبناء مجد الكروم الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 18) أبناء كفر قرع (2-1) مكابي نافيه شأنان هبوعيل بيت شان (3-1) أبناء الفريديس اتحاد أبناء جت (3-4) هبوعيل طيرات هكرمل مكابي عرب النجيدات (1-2) مكابي أم الفحم أخاء إكسال (7-0) هبوعيل رموت منشيه الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 15) بيتار كفر كنا (3-0) نادي كرة قدم البعينة نجيدات الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 17) شباب الهواشلة (1-2) نادي كرة قدم بئر السبع هبوعيل رهط (3-4) مكابي حورة الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 17) نادي كرة قدم كفر قاسم (3-3) مكابي غيفعات شموئيل هبوعيل جلجولية (0-6) مكابي كفار يونة الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 17) مكابي عسفيا (8-1) هبوعيل يوكنعام هبوعيل جسر الزرقاء (6-1) مكابي بركاي

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