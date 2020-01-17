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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رصد "درون" قرب الحدود مع ليبيا.. الجيش التونسي: سنضرب كل من يخترق أجواءنا والان مع التفاصيل
الجمعة 17 يناير 2020
تحليق طائرات درون
قال الجيش التونسي، اليوم الجمعة، إنه رصد تحليق طائرات بدون طيار قرب الحدود مع ليبيا، مشددا على استعداده لإطلاق النار على كل هدف يخترق المجال الجوي للبلاد.
وجاء بيان نشرته وزارة الدفاع التونسية على موقعها الإلكتروني: ”خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص رصد طائرات دون طيار داخل الحدود التونسية، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن هذه الطائرات لم تجتز بالمرة المجال الجوي التونسي بل كانت تحلق قرب رسم الحد داخل التراب الليبي“.
وأوضح أن طائرات دون طيار ”درون“ تم رصدها، كانت تحلق قرب رسم الحد داخل التراب الليبي ولم تجتز أبدا المجال الجوي التونسي.
وأضاف: ”تدعو الوزارة مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة التحرّي والتثبت من المعلومة من المصادر الرسمية (الجهات العسكرية والأمنية) قبل نشرها احتراما لحق المواطن في المعلومة الصحيحة والدقيقة“.
ومنذ 2015، أقامت تونس حاجزا ترابيا على الحدود مع ليبيا قالت إنه ”لمنع تسلل إرهابيين“، وشددت الرقابة على كامل الشريط الحدودي مع هذا البلد العربي.
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