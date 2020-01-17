هوك: استمرار إيران في تهديد العالم سيزيد من عزلتها

الجمعة 17 يناير 2020

بريان هوك

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، إن استمرار إيران في تهديد العالم سيزيد من عزلتها.



وأكد هوك، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، كانون الثاني 17، 2020، أنه يجب عدم التهاون تجاه الالتزامات النووية الإيرانية.

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ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن الاتفاق النووي ساعد إيران على تنفيذ سياستها التوسعية.. مضيفا: نحن بحاجة لمعالجة تجاوزات إيران النووية بشكل جدي.

وأكد هوك أنه لا قنوات اتصال مباشرة مع النظام الإيراني والكرة بملعبهم.

وأشاد هوك بقرار بريطانيا بتجميد أصول ميليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية.