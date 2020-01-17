شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجمد أصول «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

وسعت بريطانيا نطاق تجميد أصول جماعة حزب الله اللبنانية ليشمل الجماعة برمتها وليس فقط جناحها العسكري. وتأتي الخطوة التي اتخذتها وزارة المالية عقب قرار بريطانيا في العام الماضي بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية بسبب تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

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