شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على شقيق مفتي «داعش» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت العراق، اليوم، إلقاء القبض على شقيق ما يسمى مفتي داعش الإرهابي "شفاء النعمة"، في مدينة الموصل.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، عبر "تويتر": "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة نينوى وملاحقة العناصر الإرهابية ، فقد تمكنت مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة من القاء القبض على الداعشي ( ن ع ب )، والذي كان يعمل مسؤول فيما يسمى بالأمنية وهو شقيق ما يسمى مفتي داعش الإرهابي "شفاء النعمة" الذي تم القبض عليه مؤخراً، وقد ضبط بحوزته جهاز موبايل مع ٣ سيم كارت يعود لما يسمى مفتي داعش حسب اعترافه ".

وتابعت: "علما ان اولاده الاثنان احدهما كان يعمل بما يسمى مسؤول كتيبة القناصين الاجانب والاخر كان يعمل فيما يسمى بالامنية خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، حيث تم القبض عليه خلال قدومه بشكل متخفي الى دار ما يسمى مفتي داعش في منطقة ( حي المنصور ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".