شكرا لقرائتكم خبر عن شباب يقذفون مصرف لبنان بالمولوتوف والحجارة والان نبدء بالتفاصيل

ألقى مجموعة من الشباب قنابل المولوتوف والحجارة إلى داخل باحة مصرف لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. في حين أزال آخرون الشريط الشائك من فوق الجدار الذي يفصل عن الباحة الداخلية. ويسجل تواجد لعناصر من القوى الامنية من دون أي تدخل حتى اللحظة.

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