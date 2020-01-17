ارتفاع مناسيب المياه قرب منازل سكنية بانهيار جزئي في الحاجز الترابي ببحر النجف

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن مناسيب المياه ارتفعت قرب منازل سكنية في النجف، مبينا ان "ذلك جاء بعد بانهيار جزئي في الحاجز الترابي ببحر النجف بسبب الرياح القوية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الرياح الشديدة التي شهدتها اغلب مناطق البلاد ادت الى انهيار جزئي في الحاجز الترابي المياه في منطقة مظلوم قرب معامل الطابوق ببحر النجف"، مبينا ان "ذلك ادى الى ارتفاع مناسيب المياه قرب المنازل السكنية".

واضاف ان "عدد من المنازل مهددة بالغرق"، مشيرا الى ان "الاهالي يناشدون الاجهزة الخدمية بارسال شفلات وحفارات لتعديل الساتر".