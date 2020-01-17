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الموقف الأمني في ساحة التحرير الآن

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كشف مصدر في الشرطة، الجمعة، عن الموقف الأمني في ساحة التحرير حالياً.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الموقف الأمني ضمن ساحة التحرير وجسر الجمهورية والمطعم التركي، جيد".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى "استمرار توافد المتظاهرين بشكل متوسط، إلى ساحة التحرير".


وكان مصدر أمني أفاد في حديث لـ الخليج 365، مساء اليوم الجمعة، بحدوث مصادمات بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط بغداد، مشيراً إلى وقوع إصابات جراء ذلك.

إلى ذلك، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية وتابعته الخليج 365، إن "مخربين هاجموا الحواجز في منطقة السنك، وقوات الأمن تستخدم الوسائل غير المميتة لمنعهم منذ ساعات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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