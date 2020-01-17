مواجهات ساخنة في افتتاح بطولة تصفيات المنتخبات الوطنية للتايكواندو

2020-01-17 | 19:42
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بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات والاتحاد الفرعية في العراق افتتحت على قاعة نادي وسام المجد ببغداد بطولة تصفيات اختيار تشكيلة المنتخبات الوطنية للتايكواندو للفئات كافة حيث شهدت نازلات ساخنة ونتائج مبهرة للابطال الصغار في يومها الاول.
البطولة بدأت بمواجهات شرسة لفئة الناشئين حيث افرزت عن مواهب جديدة يمكن اعتمادها في المنتخبات الوطنية مستقبلاً.
وقال رئيس اتحاد اللعبة ابراهيم البهادلي في بيان ان "اليوم الاول للفعاليات كان غنياً بالنتائج المتقاربة بين اللاعبين مما دل على قوة البطولة التي ستكون محطة لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية".
وتستمر البطولة لمدة ستة ايام، سيتم من خلالها تشكيل عناصر المنتخبات الوطنية تحضيراً لبطولتي اسيا وبطولة بيروت المقررة في لبنان منتصف شهر اذار المقبل.
وقال رئيس اتحاد اللعبة ابراهيم البهادلي في بيان ان "اليوم الاول للفعاليات كان غنياً بالنتائج المتقاربة بين اللاعبين مما دل على قوة البطولة التي ستكون محطة لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية".
وتستمر البطولة لمدة ستة ايام، سيتم من خلالها تشكيل عناصر المنتخبات الوطنية تحضيراً لبطولتي اسيا وبطولة بيروت المقررة في لبنان منتصف شهر اذار المقبل.
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