مواجهات ساخنة في افتتاح بطولة تصفيات المنتخبات الوطنية للتايكواندو

البطولة بدأت بمواجهات شرسة لفئة الناشئين حيث افرزت عن مواهب جديدة يمكن اعتمادها في المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وقال رئيس اتحاد اللعبة ابراهيم البهادلي في بيان ان "اليوم الاول للفعاليات كان غنياً بالنتائج المتقاربة بين اللاعبين مما دل على قوة البطولة التي ستكون محطة لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية".



وتستمر البطولة لمدة ستة ايام، سيتم من خلالها تشكيل عناصر المنتخبات الوطنية تحضيراً لبطولتي اسيا وبطولة بيروت المقررة في لبنان منتصف شهر اذار المقبل.