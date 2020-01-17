"حزب الله" منظمة إرهابية.. خناق يضيق وضربات تتوالى

بإعلان الخزانة البريطانية، الجمعة، تصنيف حزب الله اللبناني، بالكامل، منظمة إرهابية، تتزايد الضغوط التي تمارس على هذه الميلشيا تتزايد بشكل ملحوظ ويضيق الخناق تدريجيا على هذه الحزب المدعوم من إيران.



الإعلان البريطاني يرفع عدد الدول التي اتخذت هذا القرار إلى 12، إضافة إلى منظمتين، والدول هي: أمريكا وإسرائيل وباراجواي وكندا وبريطانيا وهولندا واليابان والأرجنتين والسعودية والإمارات والبحرين، أما المنظمتان فهما جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

وفيما تصنف أستراليا والاتحاد الأوروبي الجناح العسكري فقط للمليشيا منظمة إرهابيا، أوصى البرلمان الألماني، الشهر الماضي بأغلبية كبيرة، الحكومة بحظر أنشطة حزب الله بشكل كامل في الأراضي الألمانية.

كما يسعى عدد من دول أمريكا اللاتينية إلى اتخاذ هذه الخطوة من بينها، البرازيل وجوانتيمالا التي أعلنت الأربعاء الماضي، أن الرئيس المنتخب أليخاندرو جياماتي ينوي تصنيف مليشيا "حزب الله" اللبناني منظمة "إرهابية".

قرار لندن بحظر الحزب بشكل كامل بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، يضيق الخناق تدريجيا على هذه المنظمة الإرهابية التي تزرع الموت والرعب في الشرق الأوسط وفي مختلف أنحاء العالم، عبر حروب بالوكالة، أو باستخدام أذرعها، خدمة لأجندة إيرانية هدفها التوسع وتقسيم المنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الخزانة البريطانية، إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية وبالتالي سيتم تجميد أصولها.





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خناق يضيق

ويرى مراقبون أن القرار البريطاني الذي يزيد الضغوط بشكل كبير على هذه الميليشيا الإرهابية، خطوة يرجح بقوة أن تشجع بلدانا أخرى، بينها الاتحاد الأوروبي، على حظرها بشكل كامل.

وتوقع الدكتور محمد سعيد الرز الإعلامي المحلل السياسي اللبناني في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، زيادة العقوبات الغربية على حزب الله؛ وذلك في إطار تضييق الخناق على حلفاء طهران بالمنطقة.

وأوضح "الرز" أن التوجه الأمريكي والغربي يسعى إلى إضعاف إيران وأذرعها، في حال جرت مواجهة بين الطرفين، أو إذا حدثت مفاوضات لاحقا، وهو أمر غير مستبعد، تكون الورقة الإيرانية التفاوضية في المنطقة العربية ومنها لبنان ضعيفة.

وأكد أن توالي الضربات ضد المليشيا التي تشارك في الحكم بلبنان، ستكون له ارتدادات واضحة على المشهد السياسي بهذا البلد، في ظل الاحتجاجات المتواصلة الرافضة للطبقة السياسية، ووسط تجاذبات تشكيل الحكومة الجديدة.

ويقول "الرز": مع تشديد الحصار الغربي على حزب الله فإنه دوره في المعادلة السياسية سيتراجع بشكل كبير، مع تقلص دوره على الساحة السياسية، لاسيما في ظل ضعف الموقف الإيراني.





بدوره يرى الدكتور توفيق شومان، الخبير والمحلل السياسي في تصريح لـ"العين الإخبارية": أن هناك اتجاها غربيا عاما لإدراج حزب الله على قوائم الإرهاب بدأته الولايات المتحدة، ولحقتها بريطانيا والدنمارك وكندا وأستراليا، وهناك إجراءات ضد الحزب اللبناني في دول أمريكا اللاتينية.



وأشار إلى أن كل دولة تعتمد حدودا وشكلا معينا من الحظر، فألمانيا اعتبرت حزب الله منظمة إرهابية على الأرض الألمانية فقط، وهو أمر مختلف عن الإدراج الأمريكي لحزب الله الذي يشمل كل مكان.