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مقتل متظاهر وإصابة 25 باشتباكات مع الأمن العراقي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صادر أمنية وطبية في العراق أن متظاهرا واحدا على الأقل قتل، فيما اصيب 25 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن. وذكر مراسل "العربية" و "الحدث" أن الهدوء عاد إلى جسر السنك في بغداد بعد الاشتباكات، مشيرا إلى أن المتظاهر قتل بعد إصابة مباشرة في صدره.

وأضاف أن عددا من المتظاهرين أصيبوا جراء الشظايا، فيما سجلت حالات اختناق.

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