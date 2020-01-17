شكرا لقرائتكم مقتل متظاهر وإصابة 25 باشتباكات مع الأمن العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صادر أمنية وطبية في العراق أن متظاهرا واحدا على الأقل قتل، فيما اصيب 25 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن. وذكر مراسل "العربية" و "الحدث" أن الهدوء عاد إلى جسر السنك في بغداد بعد الاشتباكات، مشيرا إلى أن المتظاهر قتل بعد إصابة مباشرة في صدره.

وأضاف أن عددا من المتظاهرين أصيبوا جراء الشظايا، فيما سجلت حالات اختناق.