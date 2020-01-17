لفت النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ن "سندات اليوربوند اللبنانية المستحقة في 9 آذار القادم يتم تداولها بسعر 79 ​دولار​ لكل 100 دولار أي اقل من قيمتها ب 21 بالمئة وقيمة الإصدار مليار ومئتان مليون دولار"، موضحاً انه "اذا كان هنالك نية لسدادها يجب علينا ان نبدأ بشرائها من الأسواق وهذا ما يوفر 250 مليون دولار على الخزينة"، متسائلاً "هل من يسمع؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: ان كان هناك نية لسداد سندات اليوربوند يجب البدء بشرائها من الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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