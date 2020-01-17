معتصمون رموا قنبلة مولوتوف بإتجاه الحائط الفاصل مقابل مصرف لبنان

أقدم عدد من المعتصمين على رمي ​قنبلة​ ​مولوتوف​ بإتجاه الحائط الفاصل مقابل ​مصرف لبنان​، كما يعملون على رمي الحجارة وإزاحة ​الشريط الشائك​. إضغط للمزيد

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