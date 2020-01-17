النشرة: إضاءة "شعلة الثورة" عند تقاطع إيليا في صيدا وسط إجراءات أمنية

أافاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بـ"قيام عدد من المحتجين في "حراك صيدا" بإضاءة "شعلة الثورة" عند تقاطع إيليا، لمناسبة دخول ​الانتفاضة​ الشعبية شهرها الرابع، وذلك وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني".

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