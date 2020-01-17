الصمد: لا ثقة لحكومة المستشارين المقنعة

أكد النائب ​جهاد الصمد​ أنه كان واهما برئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، مشيراً إلى أنه "تبين لي أنا شخصيا وبالملموس أنني كنت واهما، وأن الرجل لا يمكنه أن يشكل حكومة من ​الكفاءات​ التي تتمتع باستقلالية القرار".

ولفت الصمد إلى أنه "أصبح واضحا للرأي العام وللشعب اللبناني أن من يشكلون هذه الحكومة منفصلون عن الواقع الذي يعيشه الناس، من رفض لهذه المنظومة الحاكمة التي أوصلت البلاد إلى حالة الإنهيار"، مؤكداً على أن ذهنية تشكسل الحكومة لا زالت كما هي.

واعتبر ان حالة الإنكار والإستكبار التي يعيشها من في يده ​السلطة​، تعطل إمكانية تأليف حكومة يمكنها إنقاذ البلاد، وتتلاءم مع مطالب الناس "الذين انتفضوا في مواجهة نهج ​المحاصصة​ وتوزيع المغانم الذي دمر البلاد"، معلنا انه "سيحجب الثقة عن حكومة المستشارين المقنعة".