النشرة: إعتصام لعدد من المحتجين أمام مصرف لبنان في بعلبك تنديدا بحكمه

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ أنّ "عددًا من المحتجين اعتصموا أمام "​مصرف لبنان​" في بعلبك حاملين أعلامًا لبنانية، ورافعين شعارات مندّدة بحكم المصرف وبحاكمه ​رياض سلامة​".

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