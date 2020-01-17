أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بـ"قيام المحتجين في "حراك صيدا" بإقفال مسارب عند تقاطع إيليا، تمهيدًا لإضاءة "شعلة الثورة" مع دخول الإنتفاضة الشعبيّة شهرها الرابع، وذلك وسط إجراءات أمنيّة للجيش اللبناني".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: محتجون من "حراك صيدا" أقفلوا مسارب عند تقاطع إيليا تمهيدا لإضاءة شعلة الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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