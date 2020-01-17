مديرة صندوق النقد: على أميركا والصين القيام بالمزيد لحل خلافاتهما التجارية

ركّزت المديرة العامة لـ"صندوق النقد الدولي" كريستالينا جورجييفا، على أنّه "حتّى لو كان الاتفاق الثنائي بين الولايات المتحدة الأميركية والصين خطوة إلى الأمام، فإنّه يتعين عليهما القيام بالمزيد لحلّ خلافاتهما التجاريّة بشكل دائم".
وأوضحت في كلمة ألقتها أمام "معهد بترسون للاقتصاد الدولي"، أنّ "اتفاقًا مهمًّا جرى إعلانه خلال الأسبوع الحالي، ولكن لا يزال هناك الكثير ممّا ينبغي القيام به لمعالجة الشروخ بين أبرز قوتَين اقتصاديتين في العالم"، لافتةً إلى أنّ "فضلًا عن هذين البلدين، فإنّ كلّ النظام التجاري الدولي بحاجة إلى تحسينات عميقة".
وشدّدت على أنّ "في مطلع هذا العقد الجديد، إنّ الأزمة الرئيسة لا تزال في "الشكوك المتزايدة" حول تهدئة التوترات الجيوسياسيّة". ورأت أنّ "الشكوك تتعلّق أيضًا بمعرفة إذا ما كان بمقدور السياسات العامة معالجة الإحباط والاستياء المحتدمَين في عدد من الدول"، شارحةً أنّ "إذا كانت الشكوك تؤثّر سلبًا على ثقة منظّمي المشاريع والاستثمار والنمو، فإنّ ما يقلق ملايين الأشخاص بشكل يومي هي الشكوك في القدرة على دفع فواتير عائلاتهم نهاية كل شهر".
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