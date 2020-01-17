أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في تصريح له، أن "​الولايات المتحدة​ ستفرض عقوباتها ضد الشركات الصينية التي تشتري ​النفط​ من ​إيران​"، مشيراً الى ان "​اميركا​ ستبذل قصارى جهدها لتطبيق العقوبات على أي شخص ينتهك نظام العقوبات الأميركي".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: سنستخدم العقوبات ضد الشركات الصينية التي تتعامل مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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