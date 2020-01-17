مؤسسة النفط الليبية حذّرت من إغلاق الموانئ عشية مؤتمر برلين

أعرب رئيس "المؤسسة الوطنية للنفط الليبية" مصطفى صنع الله، عن إدانته بشدّة "الدعوات لإقفال الموانئ ​النفط​ية استباقًا ل​مؤتمر برلين​ يوم الأحد".

وشدّد على أنّ "قطاع ​النفط والغاز​ هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، ومصدر الدخل الوحيد للشعب، بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطيّة هي ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسيّة"، لافتًا إلى أنّه "سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد من السهل التنبّؤ بها. سنواجه انهيارًا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمّله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبّد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها".

وركّز صنع الله على أنّ "محاولة إغلاق المنشآت النفطية هي جرائم اقتصاديّة في القانون الليبي، وعقوبتها قد تصل إلى حكم ​الإعدام​".

وتستعدّ العاصمة الألمانية برلين الأحد لاستضافة مؤتمر حول ​ليبيا​، بهدف ترسيخ الهدنة الميدانية ومنع التدخلات الأجنبية، لا سيما عبر تقديم الدعم العسكري.