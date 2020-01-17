وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتعاون مع السعودية ودول الخليج

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، بأن ​طهران​ مستعدة للتعاون مع ​المملكة العربية السعودية​ وجميع ​دول الخليج​، وليست مستعدة لذلك مع ​الولايات المتحدة الأميركية​. وعلق ظريف على الملف ​النووي الإيراني​ مؤكداً أن "إيران لن نتفاوض على اتفاق نووي جديد تحت أي ظرف، وهو أمر غير وارد" إضغط للمزيد

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