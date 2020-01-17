نائب رئيس الوزراء الصيني: اتفاق "المرحلة 1" التجاري يعزز العلاقات مع أميركا

أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، ان "اتفاق المرحلة 1، أوجد بيئة إيجابية لمستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كانت دوما قاعدة التوازن ومحرك الدفع لمجمل العلاقات الثنائية".
هذا وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض في الـ15 من شهر كانون الثاني الحالي.
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