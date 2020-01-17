نائب رئيس الوزراء الصيني: اتفاق "المرحلة 1" التجاري يعزز العلاقات مع أميركا

أعلن نائب رئيس الوزراء ​الصين​ي ليو هي، ان "اتفاق المرحلة 1، أوجد بيئة إيجابية لمستقبل العلاقات التجارية بين ​الولايات المتحدة​ والصين، وان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كانت دوما قاعدة التوازن ومحرك الدفع لمجمل العلاقات الثنائية".

هذا وكان قد أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في ​البيت الأبيض​ في الـ15 من شهر كانون الثاني الحالي.