الداخلية التركية: طرد 4 إرهابيين إلى بلادهم ألمانيا

أشارت وكالة "​الأناضول​" التركية نقلاً عن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، إلى أن "​السلطات التركية​ طردت أربعة إرهابيين إلى وطنهم الأم ​ألمانيا​".

وأعلن صويلو أنه "تم ترحيل الإرهابيين الأربعة، في إطار الجهود المكثفة والنشطة التي تبذلها ​تركيا​ في مجال إعادة المسلحين والإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم".

وتجدر الإشارة إلى أن أن السلطات التركية أعلنت في نوفمبر الماضي، عن بدء ترحيل المسلحين والإرهابيين الأجانب، المعتقلين في تركيا ومعسكرات في ​سوريا​.