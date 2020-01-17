الداخلية التركية: طرد 4 إرهابيين إلى بلادهم ألمانيا

أشارت وكالة "الأناضول" التركية نقلاً عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إلى أن "السلطات التركية طردت أربعة إرهابيين إلى وطنهم الأم ألمانيا".
وأعلن صويلو أنه "تم ترحيل الإرهابيين الأربعة، في إطار الجهود المكثفة والنشطة التي تبذلها تركيا في مجال إعادة المسلحين والإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم".
وتجدر الإشارة إلى أن أن السلطات التركية أعلنت في نوفمبر الماضي، عن بدء ترحيل المسلحين والإرهابيين الأجانب، المعتقلين في تركيا ومعسكرات في سوريا.
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