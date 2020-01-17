كونتي : يوجد احتمال لنشر قوات أوروبية في ليبيا من أجل دعم عملية السلام

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، بعد لقائه ب​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ بـ"وجود احتمال لنشر قوات أوروبية في ​ليبيا​ من أجل دعم عملية السلام هناك".

هذا وتستضيف ​المانيا​ مؤتمراً حول ليبيا يعقد يوم 19 كانون الثاني الحالي، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً في ​موسكو​، بحضور ​ممثلين​ عن ​روسيا​ وتركيا.