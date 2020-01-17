كونتي : يوجد احتمال لنشر قوات أوروبية في ليبيا من أجل دعم عملية السلام

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، بعد لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ"وجود احتمال لنشر قوات أوروبية في ليبيا من أجل دعم عملية السلام هناك".
هذا وتستضيف المانيا مؤتمراً حول ليبيا يعقد يوم 19 كانون الثاني الحالي، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا وتركيا.
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