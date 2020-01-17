كأس خادم الحرمين.. هدف حمد الله يقود النصر إلى المربع الذهبي

قاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، فريقه اليوم الجمعة، إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب مضيفه العدالة.

وانتهت المباراة بهدف دون رد، أحرزه حمد الله، وشهدت المباراة مشاركة زميله في النصر، الدولي المغربي نور الدين أمرابط.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة، التي احتضنها ملعب مدينة الأمير بن جلوي الرياضية في الأحساء، إلى التعادل دون أهداف.

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ونجح اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، خلال الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 51 من إحراز هدف اللقاء الوحيد، مهديا فريقه بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

ورفع حمد الله عدد أهدافه في مسابقة كأس خادم الحرمين إلى 5 أهداف، بعد هدفه في شباك البكيرية برسم الدور الـ32، وثلاثيته “هاتريك” في مرمى ضمك، لحساب ثمن النهائي.

يذكر أن المهاجم السابق لأولمبيك آسفي، يحتل وصافة قائمة الهدافين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 10 أهداف، متخلفا بفارق هدفين عن الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال.