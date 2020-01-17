رالي أفريكا.. بوريطة: مواقف الانفصاليين مجرد شطحات وتصرفوا كقطاع الطرق

في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الغيني، مامادي توري، بمناسبة افتتاح جمهورية غينيا قنصلية عامة لها بالداخلة، اليوم الجمعة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “المواقف التي عبر عنها الانفصاليون بخصوص مرور رالي “أفريكا إيكو رايس” عبر الصحراء المغربية، لا تعدو أن تكون مجرد “شطحات وأوهام وتصريحات تثير الشفقة”.

أوضح بوريطة، أن تلك المواقف تكشف بوضوح “انحدار مستوى هؤلاء الناس”، مؤكدا في هذا الصدد أن المشكل الذي يواجهه المسلسل الأممي المتعلق بتسوية قضية الصحراء، يكمن اليوم في غياب شريك ذي مصداقية، سعيا نحو الوصول إلى حل نهائي في إطار السيادة المغربية.

ويرى الوزير أن تصرفات ومواقف هؤلاء، بخصوص الرالي هي “تصرفات قطاع طرق”، مشددا في هذا الصدد على أنه لا يمكن للمغرب أن يتوصل إلى حل لقضية الصحراء مع “قطاع الطرق”، أو من يهيجهم.

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وعبر الوزير عن الأمل في أن يكون ما وقع بمناسبة مرور هذا الرالي “درسا” لهؤلاء، مؤكدا أن المجتمع الدولي يحتاج اليوم إلى “فاعلين لهم مصداقية”.

وشدد على أن تصريحات الانفصاليين تظل مجرد “زوبعة في فنجان”، مذكرا في هذا الصدد بالمواقف الواضحة الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص هذا الملف، والتي تشدد على ضرورة انسحاب هذه المجموعة من منطقة الكركرات.

كما ذكر بالتصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة والتي طالب فيها بـ”السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة” بالكركرات.