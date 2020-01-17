الأمن يحدد هوية مختطفة الرضيعة “ياسمين”.. والبحث جار عنها في كل مكان

علم “اليوم 24” أن مصالح الأمن بالدار البيضاء، حددت هوية مختطفة الرضيعة “ياسمين”، وأن توقيفها بات وشيكا.

وقالت مصادر للموقع إن عناصر الأمن استدعت والدة الطفلة ياسمين، التي جرى اختطافها قبل 13 يوما، واستمعت إلى روايتها، وتمكنت تبعا لذلك من تحديد هوية مختطفة طفلتها.

ورجحت مصادر “اليوم 24” أن تكون المختطفة تستغل الرضيعة في التسول.

وتعيش والدة الرضيعة ياسمين، التي لا يتجاوز عمرها 10 أشهر، والتي اختطفت منها، قبل 13 يوما، في قلب محطة “أولاد زيان”، في الدارالبيضاء، صدمة نفسية صعبة.

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وحسب خال ياسمين، الذي حكى تفاصيل الاختطاف، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن شقيقته، أم الرضيعة، والتي تنحدر من منطقة “إموزار”، وثقت في سيدة متسولة في المحطة المذكورة، لاسيما بعدما عمدت الأخيرة الجلوس بجانبها، وتبادل أطراف الحديث معها.

وأضاف خال الرضيعة المختطفة أن والدة ياسمين طلبت من السيدة المذكورة الاعتناء برضيعتها بضع دقائق، لكي تتوجه بسرعة إلى المرحاض، لكن بعد عودتها لم تجد السيدة، ولا رضيعتها، ما تسبب في انهيارها.

وأوضح المتحدث ذاته أن الأمن تمكن من معرفة هوية السيدة، التي اختطفت الرضيعة، والبحث جار عنها منذ أزيد من 13 يوما.