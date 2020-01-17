وضع جولين لوبيتيغي مدرب فريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم، الدولي المغريي يوسف النصيري في قائمة الفريق التي سترحل غدا السبت، لمواجهة ريال مدريد، برسم مباريات الجولة الـ20 من “الليغا”.
وأعلن لوبيتيغي عن لائحة ضمت 20 لاعبا، يتقدمهم النصيري الذي تعاقد معه الفريق الأندلسي أمس الخميس، قادما من ليغانيس.
وقال مدرب إشبيلية عن المهاجم المغربي، الذي وقع في كشوفات فريقه الجديد عقدا يمتد لخمسة مواسم ونصف: “هو لاعب شاب لديه مؤهلات مميزة وسيواصل نموه”.
وانتقل النصيري إلى إشبيلية مقابل 20 مليون أورو، ليصبح بذلك أغلى صفقة بيعت في تاريخ ليغانيس، متجاوزا الثنائي دييغو ريكو الذي ضمه بورنموث الإنجليزي مقابل 15 مليون أورو، وغابرييل أبيلت بيريز المنتقل بـ8 ملايين أورو إلى بنفيكا البرتغالي.
يذكر أن الفريق الجديد للاعب البالغ من العمر 22 عاما، يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن أتليتيكو مدريد الثالث، وبخمس نقاط عن ثنائي الصدارة برشلونة وريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر النصيري في قائمة إشبيلية لمباراة الريال.. لوبيتيغي: لديه مؤهلات مميزة وسيواصل نموه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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