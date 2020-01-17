طنجة..وفاة خمسيني يعيش حياة تشرد أمام باب مسجد

لفظ رجل كان يعيش حياة تشرد، أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة، بطنجة، مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الراحل في عقده الخامس، أغمي عليه أمام باب مسجد “الريفي” الموجود بحي بنكيران، حوالي الساعة 11 صباحا، إذ سارعت سيارة الإسعاف إلى نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وباشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث، فيما تم نقل جثة الراحل إلى مستودع الأموات “دوق دي طوفار” قصد عرضها على التشريح الطبي لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.