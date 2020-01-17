وزارة الثقافة ترد على الفنان محمود بوحسين وتوضح حقيقة عدم دعمها لفرق تمثل المغرب بالخارج

خرجت وزارة الثقافة عن صمتها تجاه تصريح الفنان، مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية٬ والذي قال إن الفرق المسرحية، المشاركة في مهرجان المسرح العربي بالأردن، لم تحظ بدعم، واهتمام من الوزارة الوصية، على الرغم من أنها تمثل المغرب.

وأصدرت وزارة الثقافة، أمس الخميس، بيانا توضيحيا، جاء فيه أن الفرق الثلاثة، المشاركة في التظاهرة المذكورة، وهي فرقة “أكون للثقافات والفنون”، وفرقة “المسرح المفتوح”، وفرقة “شارع الفن للإبداع”، استدعيت من قبل الهيأة العربية للمسرح كجهة منظمة، بناء على ترشحها الفردي، والمستقل عن القطاع الحكومي الوصي، دون المرور عبر قنوات وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو مراسلة وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وأضافت الوزارة ذاتها أنه على الرغم مما سبق ذكره، فإنها استجابت لطلبين، تقدمت بهما الفرقتان “أكون للثقافات والفنون”، وفرقة “المسرح المفتوح”، وقررت تخصيص مبلغ 40.000 درهم لاقتناء العرضين المعنيين، 20.000 درهم لكل عرض دون احتساب الضريبة.

وأشارت الوزارة نفسها إلى أن الفرق المسرحية الثلاث المشاركة في مهرجان المسرح العربي بالأردن، قد حصلت برسم السنوات الثلاثة الماضية على دعم الوزارة بما مجمله: فرقة “مسرح أكون للثقافات والفنون”: 1.113.000درهم. / فرقة “المسرح المفتوح”: 1.193.000 درهم./ أما فرقة “شارع الفن للإبداع”: 200.000 درهم؛ عن عام 2019.

وأشارت الوزارة في توضيحها إلى جهودها المبذولة في دعم القطاع المسرحي بالمغرب، عبر استفادة فرق مسرحية من الدعم سنويا.