أيقونة الأغنية المغربية حياة الإدريسي تعود بعمل جديد بعد غياب طويل -فيديو

عادت النجمة المغربية، حياة الإدريسي، أخيرا، إلى ساحة الإصدارات الفنية، بعد غياب طويل، وذلك عبر أغنية حملت عنوان “سولت نفسي”، اعتمدت فيها على إيقاعات موسيقية عصرية.

وتكلفت حياة الإدريسي بكتابة كلمات أغنيتها الجديدة، وتلحينها كذلك، في أولى تجاربها في هذا المجال.

وبعد عودتها إلى الساحة، تنوي حياة الإدريسي إطلاق مجموعة من الأعمال الفنية، التي تجمعها بفنانين، ومبدعين كثر.

وترغب حياة الإدريسي في تحقيق عودة قوية، تثبت مكانتها في الساحة الفنية في الظرفية، التي تسيطر فيها الأغنية الشبابية، بعدما استطاعت سابقا أن تجعل اسمها بارزا في مجال الأغنية المغربية الكلاسيكية.