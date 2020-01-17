الأخاء يفوز وأبناء اللد يهزم هـ. أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أخاء الناصرة فوزا بيتيا ثمينا على ضيفه هبوعيل رمات هشارون بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 85 جاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الأخاء عن طريق اللاعب، ألون بوزورغي.

وبهذا الفوز، رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل أخاء الناصرة في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل ريشون لتسيون يوم الجمعة المقبل.

أبناء اللد يهزم شقيقه هـ. أم الفحم

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فاز فريق أبناء اللد في مباراته البيتية أمام شقيقه هبوعيل أم الفحم بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق اللداوي بهدف أحرزه اللاعب، مراد أبو عنزة، بعد مرور 11 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 جاء الهدف الثاني لأبناء اللد من نيران صديقة، بعدما سجل اللاعب بن تسعيري هدفا ذاتيا في مرمى فريقه.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب أبناء اللد، وائل مريسات، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 17 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد هبوعيل أم الفحم عند 28 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

هذا، وسيستضيف هبوعيل أم الفحم في مباراته القادمة نظيره هبوعيل العفولة يوم 27 من الشهر الجاري، فيما سيحل أبناء اللد ضيفا على هبوعيل كتمون القدس في اليوم نفسه.