منظمة دولية تطالب واشنطن بربط مساعداتها لمصر بسجلها الحقوقي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حثّت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، المشرعين الأميركيين بإصدار قانون يربط تقديم المساعدات العسكرية لمصر بسجلها الحقوقي.

جتء ذلك في بيان صدر عن المنظمة الحقوقية الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرها لها، اليوم الجمعة، تعليقا على وفاة المعتقل المصري الأميركي، مصطفى قاسم، قبل أيام، بأحد السجون جنوب القاهرة.

وقالت المنظمة: "تحدث أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، الأربعاء، عن وفاة قاسم وكان غضبهم واضحا؛ لكن عليهم توجيه غضبهم نحو إعداد قانون يربط المساعدات العسكرية الأميركية لمصر بسجلها الحقوقي ويجرد إدارة دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط" التي سيفرضها القانون.

وفي السياق، أشارت المنظمة إلى وجود مواطنين أميركيين آخرين في السجون المصرية، بينهم معلمة الفنون في ولاية بنسلفانيا الأميركية، ريم الدسوقي، التي اعُتقلت في آب/ أغسطس 2019 بسبب منشوراتها على "فيسبوك".

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ومساء الإثنين الماضي، أعلنت القاهرة وفاة قاسم الذي سبق أن طالبت واشنطن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بإطلاق سراحه.

وبينما أكدت منظمات حقوقية محلية ودولية أن قاسم توفي إثر "إضرابه عن الطعام"، أمر النائب العام المصري بتشريح جثمان المتوفي للوقوف على أسباب وفاته.

وأوقفت الشرطة المصرية قاسم في آب/ أغسطس 2013 خلال الاحتجاجات التي رافقت إطاحة الجيش بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

واحتجز لأكثر من 5 سنوات حتى إدانته والحكم عليه بالسجن 15 عاما في أيلول/ سبتمبر 2018 ضمن محاكمة جماعية شملت أكثر من 700 آخرين.