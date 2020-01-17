شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصنيفه كمنظمة إرهابية.. وزارة الخزانة البريطانية تعلن تجميد أصول «حزب الله» بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها أدرجت “حزب الله” اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010. ووفقاً لـ”رويترز”،قالت وزارة الخزانة البريطانية: إنها صنّفت منظمة “حزب الله” برُمّتها على أنها جماعة إرهابية، بموجب قواعد الإرهاب وتمويل الإرهاب، وبالتالي سيتم تجميد أصولها. Advertisements وسابقًا كان الجناح العسكري للحزب، هو الوحيد الخاضع لتجميد الأصول بموجب قواعد حكومة المملكة المتحدة.

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