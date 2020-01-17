شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن : المسجد الأقصى حق للمسلمين وحدهم وغير قابل للتقسيم والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الاوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة : إنّ الوزارة تابعت بقلق شديد ما قامت به شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى من اقتحام بعد صلاة فجر اليوم ، واعتداء على المصلين، وإرغام المصلين على مغادرة المسجد .
وعدّ في تصريحات صحفية ، الاعتداء محاولة بائسة من سلطة الاحتلال لتفريغ المسجد الأقصى من المصلين، مشيرا إلى ضرورة عمارة المسجد الأقصى بالتواجد فيه.
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