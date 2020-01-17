بعد استقالة اتحاد الكرة.. هل سيتوقف الدوري الممتاز؟

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن "اتحاد الكرة قرر استئناف الدوري الممتاز في العاشر من شهر شباط المقبل ومن مرحلة واحدة وبمشاركة جميع الأندية".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مسبقاً أن الدوري سيتم استئنافه في شهر شباط المقبل بعد توقفه مطلع شهر تشرين الأول الماضي بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.



وبحسب المصادر، فإن طلب استئناف الدوري كان أحد الشروط التي وضعها درجال من أجل سحب الشكاوى ضد اتحاد الكرة.

وكان اتحاد قد أعلن في وقت سابق اليوم، استقالة جميع أعضائه مقابل تنازل درجال عن جميع القضايا التي رفعها ضد الاتحاد في محكمة "كاس" والمحاكم العراقية.