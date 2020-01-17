بعد استقالة اتحاد الكرة.. هل سيتوقف الدوري الممتاز؟

2020-01-17 | 19:21
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بعدما أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم استقالة جميع أعضائه من أجل إنهاء القضية القائمة بينه وبين النجم الدولي السابق عدنان درجال، يتساءل الجميع عن مصير الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن مسبقاً أن الدوري سيتم استئنافه في شهر شباط المقبل بعد توقفه مطلع شهر تشرين الأول الماضي بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.
وبحسب المصادر، فإن طلب استئناف الدوري كان أحد الشروط التي وضعها درجال من أجل سحب الشكاوى ضد اتحاد الكرة.
وكان اتحاد قد أعلن في وقت سابق اليوم، استقالة جميع أعضائه مقابل تنازل درجال عن جميع القضايا التي رفعها ضد الاتحاد في محكمة "كاس" والمحاكم العراقية.
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