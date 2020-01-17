عشرات المتظاهرين يتوافدون إلى ساحة الخلاني وجسر السنك

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "العشرات من المتظاهرين توافدوا، اليوم، إلى ساحة الخلاني وجسر السنك وسط العاصمة بغداد".

وكان مصدر أمني أفاد في حديث لـ الخليج 365، مساء اليوم الجمعة، بحدوث مصادمات بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط بغداد، مشيراً إلى وقوع إصابات جراء ذلك.



إلى ذلك، أشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية وتابعته الخليج 365، إلى أن "مخربين هاجموا الحواجز في منطقة السنك، وقوات الأمن تستخدم الوسائل غير المميتة لمنعهم منذ ساعات".