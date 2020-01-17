وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع السعودية

أعلن الخارجية الإيرانية، الجمعة، استعداد طهران للحوار مع الرياض، في حين أكدت أن إيران لن تتفاوض على اتفاق نووي جديد. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "لن نتفاوض على اتفاق نووي جديد تحت أي ظرف وهو أمر غير وارد". وفي سياق منفصل، أضاف ظريف: "مستعدون للحوار مع السعودية وباقي الدول الخليجية"، وفقاً لقناة "الجزيرة".



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