وفاة 'أقصر رجل في العالم' عن 28 سنة

وقال مين باهادور رانا رئيس مؤسسة خاجيندرا تابا ماجار "أدخلناه مستشفى مانيبال يوم الخميس"، مضيفا أن "الأطباء قالوا إنه توفي من التهاب رئوي حاد".

وفي أكتوبر عام 2010، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية أن ماجار هو أقصر رجل متجول في العالم بطول 67.08 سنتيمتر.

كما أنه صاحب الرقم القياسي لأقصر شاب للذكور عندما تم قياس طوله عند 65.58 سنتيمتر.