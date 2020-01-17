اخبار العالم

وفاة 'أقصر رجل في العالم' عن 28 سنة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

توفي خاجيندرا تابا ماجار ، صاحب الرقم القياسي في حمل لقب "أقصر رجل في العالم" في إحدى المستشفيات في مدينة بوخارا بوسط نيبال اليوم "الجمعة" عن 28 عاماً، حسبما أعلنت متحدثه بأسمه.

وقال مين باهادور رانا رئيس مؤسسة خاجيندرا تابا ماجار "أدخلناه مستشفى مانيبال يوم الخميس"، مضيفا أن "الأطباء قالوا إنه توفي من التهاب رئوي حاد".

 

 

Advertisements
وفي أكتوبر عام 2010، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية أن ماجار هو أقصر رجل متجول في العالم بطول 67.08 سنتيمتر.

كما أنه صاحب الرقم القياسي لأقصر شاب للذكور عندما تم قياس طوله عند 65.58 سنتيمتر.

 

 

وكان ماجار مولع بالعزف على الأدوات الموسيقية والرقص، حسبما أفاد رانا.

يذكر ان أقصر رجل في العالم كان نيبالي الجنسية، وهو تشاندرا باهادور دانجي الذي كان طوله 54.6 سنتيمتر وتوفي في عام 2015.

ExtImage-1185903-1974968320.jpg
ExtImage-9366687-233116512.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 'أقصر رجل في العالم' عن 28 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا