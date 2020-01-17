رياضة 2020-01-17 | 18:23 6,184 مشاهدة Advertisements أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بياناً رسمياً بشأن الاستقالة الجماعية لأعضائه مقابل تنازل النجم الدولي السابق عدنان درجال عن جميع القضايا التي رفعها ضد الاتحاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 تنشر نص استقالة اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.