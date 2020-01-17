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الخليج 365 تنشر نص استقالة اتحاد الكرة

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2020-01-17 | 18:23

الخليج 365 تنشر نص استقالة اتحاد الكرة

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أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بياناً رسمياً بشأن الاستقالة الجماعية لأعضائه مقابل تنازل النجم الدولي السابق عدنان درجال عن جميع القضايا التي رفعها ضد الاتحاد.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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