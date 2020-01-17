المتحدث باسم القائد العام: مخربون يهاجمون الحواجز في السنك

وذكر خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية وتابعته الخليج 365، أن "مخربين هاجموا الحواجز في منطقة السنك، وقوات الأمن تستخدم الوسائل غير المميتة لمنعهم منذ ساعات".

وكان مصدر أمني أفاد في حديث لـ الخليج 365، مساء اليوم الجمعة، بحدوث مصادمات بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط بغداد، مشيراً إلى وقوع إصابات جراء ذلك.

