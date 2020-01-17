مقتل 19 شخصا في هجوم لـ"الشباب" الإرهابية على قرية صومالية

أعلنت الحكومة الصومالية، الجمعة، أن 19 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بجنوب البلاد بين جماعة الشباب الإرهابية وجماعات مسلحة محلية.



وقال المتحدث باسم الحكومة إسماعيل مختار عمر إن من بين القتلى 15 عضوا من الشباب وثلاثة جنود ومقاتلا بإحدى المليشيات.

وأضاف عمر أن 26 على الأقل من الشباب الإرهابية أصيبوا عندما هاجم المسلحون قرية حاجي علي في جنوب الصومال صباح اليوم الجمعة.

وقال المتحدث إن جماعات المليشيا المحلية ردت على القتال، فيما انضم البعض من الجنوب إلى المعركة أيضا.

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يشار إلى أن جماعة الشباب تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي الدولي وتشن هجمات بانتظام من داخل هذه الدولة المضطربة الواقعة بشرق القارة الأفريقية.

والأربعاء الماضي، قال مسؤول صومالي، إن قوات الأمن قتلت 4 عناصر من حركة الشباب الإرهابية في عملية نفذتها جنوبي البلاد.

وقال عبدالنور إبراهيم حسين، المتحدث باسم وزارة الأمن بولاية جوبالاند الإقليمية الصومالية، في تصريحات صحفية، إن "عناصر حركة الشباب قتلوا في عملية نفذتها القوات في قرى بإقليمي غدو وجوبا السفلي في الجنوب".

وأضاف المسؤول أنه "تمت أثناء العملية العسكرية مصادرة أسلحة كانت بحوزة عناصر الحركة".

وتقاتل حركة الشباب من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.