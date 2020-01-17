أفضل من صلاح 100 مرة.. زيدان يكشف عن رسالة كلوب وعرض الأهلي

كشف محمد زيدان، نجم منتخب مصر ونادي بروسيا دورتموند الألماني السابق، عن حديثه مع يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ومدربه السابق في البوندسليجا.

وسبق لكلوب تولي تدريب محمد زيدان في فريقي ماينز وبروسيا دورتموند، وتوجا مع الأخير بلقبين للدوري الألماني موسمي 2010-2011 و2011-2012.

وقال زيدان في تصريحات تلفزيونية: "يورجن كلوب أخبرني بأن إمكانياتي المهارية أعلى من محمد صلاح 100 مرة، لكن قلة التركيز على القوة البدنية والشخصية وحياتي الخاصة جعلتني لا أقدم كل ما لدي".

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وأضاف زيدان: "إذا عاد بي الزمن سأكون أكثر التزاما في التدريبات وكرة القدم وفي كامل التركيز بشكل احترافي مثلما يفعل محمد صلاح وكريستيانو رونالدو".

وأكد زيدان أن النادي الأهلي المصري حاول ضمه في عام 2008 ولكنه رفض بسبب مروره بفترة رائعة في الدوري الألماني ورغبته في استمرار مسيرته الاحترافية، مؤكدا تلقيه بعض العروض من الدوري السعودي خاصة بعد ظهوره المميز مع ناديه والمنتخب المصري.

محمد زيدان سجل 10 أهداف في 41 مباراة بقميص منتخب مصر وفاز بلقبي كأس الأمم الأفريقية 2008 و2010 وسجل هدفين بمرمى البرازيل بكأس العالم للقارات 2009 تحت قيادة حسن شحاتة، في المباراة التي حسمها السيليساو بنتيجة 4-3.

ولعب زيدان لعدد كبير من الأندية على رأسهم فيردير بريمن وهامبورج وماينز ودورتموند بالدوري الألماني وبني ياس الإماراتي.