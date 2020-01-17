روسيا تدعو واشنطن وطهران لخفض التصعيد بعد حادث الطائرة الأوكرانية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إلى "خفض التصعيد" بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقطت طهران طائرة ركاب أوكرانية.



وقال لافروف: "تشكّل مأساة طائرة الخطوط الأوكرانية، إنذاراً جديًا ومؤشراً لبدء العمل على خفض التصعيد بدلاً من التهديدات الدائمة" في المنطقة.

وأضاف أن "زيادة التوتّر بين إيران والولايات المتحدة لن تساعد على تسوية أي أزمة في المنطقة، لأن مستوى التوتر سيزداد".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الكندي، "إيران مسؤولة عن الفوضى التي أدت لكارثة إسقاط الطائرة.. ولسنا راضين عما وصلت إليه التحقيقات حتى الآن".

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ودعا رئيس الوزراء الكندي، إلى ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن الهجوم الإيراني في العراق عرض حياة الكثير من الجنود الكنديين هناك للخطر.

وتحطّمت الطائرة الأوكرانية وهي من طراز بوينغ 737 بعيد إقلاعها من طهران في الـ8 من يناير/كانون الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا يستقلونها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.

وأقرت طهران بأنها اسقطت الطائرة عن طريق الخطأ بصاروخ أطلقته قواتها آثناء إطلاق صواريخ على قواعد في العراق تستخدمها القوات الأمريكية.



والخميس، طالب كل من كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا.

وشددت الدول الخمس، في بيان مشترك خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف، وتحقيق عدالة الإجراءات القضائية بحق المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.