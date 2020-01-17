- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2020/1/17 10:07 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إلى "خفض التصعيد" بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقطت طهران طائرة ركاب أوكرانية.
وقال لافروف: "تشكّل مأساة طائرة الخطوط الأوكرانية، إنذاراً جديًا ومؤشراً لبدء العمل على خفض التصعيد بدلاً من التهديدات الدائمة" في المنطقة.
وأضاف أن "زيادة التوتّر بين إيران والولايات المتحدة لن تساعد على تسوية أي أزمة في المنطقة، لأن مستوى التوتر سيزداد".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الكندي، "إيران مسؤولة عن الفوضى التي أدت لكارثة إسقاط الطائرة.. ولسنا راضين عما وصلت إليه التحقيقات حتى الآن".
ودعا رئيس الوزراء الكندي، إلى ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن الهجوم الإيراني في العراق عرض حياة الكثير من الجنود الكنديين هناك للخطر.
وتحطّمت الطائرة الأوكرانية وهي من طراز بوينغ 737 بعيد إقلاعها من طهران في الـ8 من يناير/كانون الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا يستقلونها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.
وأقرت طهران بأنها اسقطت الطائرة عن طريق الخطأ بصاروخ أطلقته قواتها آثناء إطلاق صواريخ على قواعد في العراق تستخدمها القوات الأمريكية.
والخميس، طالب كل من كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا.
وشددت الدول الخمس، في بيان مشترك خلال مؤتمر صحفي، على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف، وتحقيق عدالة الإجراءات القضائية بحق المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تدعو واشنطن وطهران لخفض التصعيد بعد حادث الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.