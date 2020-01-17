اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن العراقية

جانب من الاحتجاجات في العراق - أرشيفية

شهدت العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما انفجرت عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ"السومرية"، إن مصادمات اندلعت بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط بغداد، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني آخر بانفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك وسط بغداد.

وقال المصدر إنه "لم ترد معلومات عن أية إصابات جراء الانفجار".

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والأربعاء، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (تابعة للبرلمان)، أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ 429 قتيلا ونحو 23 ألف مصاب.

وقال علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إن عدد المعتقلين تجاوز 2900 معتقل، منهم 93 فقط قيد الاحتجاز حاليا".

وأضاف أن "عدد المفقودين بلغ 58 شخصا، في حين بلغت حالات الاغتيال التي تطال الناشطين والمتظاهرين والإعلاميين 37 حالة".

وكانت المظاهرات الاحتجاجية في العراق انطلقت في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد وتسع محافظات جنوبي العراق ضد توسع نفوذ إيران بالبلاد.

وما زالت المظاهرات متواصلة للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد لمواجهة حالات الفساد المستشري هناك ومعالجة البطالة.