بادجي يغازل جماهير الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص السنغالي آليو بادجي المنضم حديثا إلى صفوف الأهلي المصري، على توجيه رسالة لجماهير ناديه الجديد، متعهدا ببذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الأهلي التعاقد مع بادجي بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف قادما من رابيد فيينا النمساوي، لتدعيم خط هجوم الفريق الذي يعاني مؤخرا بسبب تراجع مستوى مروان محسن وصلاح محسن، والمغربي وليد أزارو.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع "تويتر"، مقطعا للاعبه الجديد على متن الطائرة التي أقلته إلى العاصمة القاهرة مساء يوم الخميس، قبل إجراء الفحوصات الطبية تأهبا لإنهاء إجراءات انتقاله إلى الفريق.

وقال بادجي: "أنا في طريقي للانضمام إلى هذا النادي العريق والرائع، سعيد للغاية بتلك الخطوة وأتمنى أن ننجح سويا في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا".

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وأردف: "أنا في طريقي للعودة إلى أفريقيا مجددا، وأعرف جيدا حجم ومكانة النادي الأهلي داخل القارة، وأثق كثيرا بأنني سأتطور هنا وأكتسب الكثير داخل هذا الصرح العريق"، مؤكدا حاجته لبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة.

وأتم: "أعرف الكثير عن الأهلي، هو النادي الأكثر تتويجا بدوري أبطال أفريقيا (8 مرات)، وأعتقد أن تلك الخطوة ستكون مؤثرة للغاية في مسيرتي الكروية، وربما تقودني لصفوف منتخب السنغال في الفترة المقبلة".

ويحتل الأهلي وصافة المجموعة الثانية في دوري الأبطال هذا الموسم بـ7 نقاط، مبتعدا بنقطتين عن النجم الساحلي التونسي (المتصدر)، قبل جولتين فقط من نهاية دور الـ16.